Real reafirma interesse por Robinho O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, reafirmou nesta terça-feira o interesse na contratação do atacante Robinho. Mas o negócio seria apenas para julho de 2005, conforme também deseja o Santos. O Benfica é outro clube que tenta levar o jogador, que conquistou o título brasileiro no último domingo. ?Atualmente não há novidades no caso Robinho. Temos interesse em fazer uma opção de compra que vença no mês de julho para estudarmos a possibilidade dele se incorporar ao Real Madrid. Estamos trabalhando nisso. Fizemos uma pausa por causa do seqüestro de sua mãe e na semana que vem retomaremos as negociações?, avisou o presidente Florentino Pérez. O dirigente do Real aproveitou para elogiar o atacante brasileiro. ?Há interesse em contratá-lo porque Robinho joga com magia, o que é muito interessante para o nosso modelo esportivo?, afirmou Florentino Pérez.