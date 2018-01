Real reassume liderança na Espanha O Real Madrid arrasou o Atlético por 4 a 0 no dérbi disputado neste domingo, no estádio Vicente Calderón, foi ajudado pela derrota da Real Sociedad diante do Celta por 3 a 2, em Vigo, e vai para a última rodada do Campeonato Espanhol com dois pontos de vantagem sobre a equipe basca - 75 a 73. Se ganhar em casa do Athletic de Bilbao, o time será campeão nacional pela 29ª vez em sua história. A fragilidade defensiva do Atlético e a imensa qualidade que o Real Madrid tem quando ataca definiram o resultado, que poderia ter sido mais folgado. Em meia hora, o jogo já estava 3 a 0 - com dois gols de Ronaldo e um de Raúl, que ainda faria outro. E nessa altura o Celta ganhava por 1 a 0, o que aumentava a festa dos torcedores do Real Madrid. Ronaldo chegou a 21 gols no campeonato e a 28 na temporada. E poderia ter feito pelo menos mais três, tantas foram as chances que teve para finalizar. "Perdi gols que não costumo errar", admitiu o atacante brasileiro. "Precisamos de mais uma vitória e por isso ainda não nos sentimos campeões." Em Vigo, o sonho da Real Sociedad de chegar ao título que só conquistou nas temporadas 80/81 e 81/82 parece ter chegado ao fim. Ao final do jogo, vários de seus jogadores deixaram o campo chorando. Na última rodada, o time jogará em casa contra o Atlético de Madrid. Para ser campeão, precisará ganhar e torcer para o Real Madrid não vencer. O russo Mostovoi abriu o placar para o Celta no primeiro tempo e aumentou a vantagem no início do segundo. Nihat diminuiu, mas três minutos depois o egípcio Mido fez 3 a 1. No finalzinho, Nihat voltou a marcar para a Real Sociedad. O Barcelona ganhou do Valencia por 3 a 1 fora de casa, mas o fato mais importante do dia para os catalães foi a eleição do advogado Joan Laporta, de 40 anos, para a presidência do clube. Ele teve 27.138 votos - um recorde na história do clube -, contra 16.412 dados a Lluis Bassat, o segundo colocado entre os seis que pleiteavam o cargo. O comparecimento às urnas foi maciço: 50.745 dos 94.339 sócios votaram, o que representa 53,79%. A primeira missão de Laporta será cumprir a promessa de contratar o astro inglês David Beckham. Ele já chegou a um acordo com o Manchester United, mas terá trabalho para convencer o jogador a assinar contrato. Assim que o clube inglês divulgou o comunicando informando que tinha aceitado a proposta de Laporta (US$ 49 milhões), os representantes de Beckham disseram que ele se sentia usado como um trunfo na eleição do Barcelona e que não se transferiria para o clube catalão. Outros resultados deste domingo: Athletic de Bilbao 3 x 2 Deportivo La Coruña, Osasuna 4 x 2 Alaves, Espanyol 2 x 2 Villarreal, Malaga 3 x 2 Sevilla, Betis 4 x 2 Santander e Recreativo 1 x 1 Mallorca.