Real recebe Bayern cheio de problemas Real Madrid e Bayern de Munique decidem nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabeu, quem continuará sonhando com o título da Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol não terá Roberto Carlos (suspenso) e Ronaldo (machucado), mas tem a vantagem de garantir a vaga com um empate sem gols. No Bayern, o goleiro Oliver Kahn promete fechar o gol para compensar o frango que engoliu no chute de Roberto Carlos na partida de ida, que terminou empatada em 1 a 1. O Real terá a volta de Raúl, mas o atacante não está "inteiro" - ainda sente dor no tornozelo esquerdo. "Espero conseguir jogar os 90 minutos. É um jogo muito importante para nós", afirmou. Do lado alemão, o técnico Ottmar Hitzfeld acredita muito na força de seu time. "O favorito é o Real Madrid, mas vamos nos classificar. Será uma sensação maravilhosa conseguir a vaga dentro do estádio deles." Ele disse, inclusive, que Kahn já superou a falha que cometeu no primeiro jogo e está muito motivado para a partida desta noite. "Kahn adora desafios", disse o treinador do Bayern. Em Milão, o Milan receberá o Sparta Praga e precisa da vitória para se classificar. Como o jogo de ida terminou sem gols, se houver empate com gols a vaga será da equipe checa. A única dúvida do técnico Carlo Ancelotti está no meio-de-campo. Seedorf é dúvida por causa de dores na coxa esquerda e se não puder jogar será substituído por Ambrosini. Kaká está confirmado e o ataque terá Shevchenko e Inzaghi. "Se jogarmos como fizemos contra a Sampdoria (vitória por 3 a 1, domingo), não tenho dúvida de que nos classificaremos. Mas cada é jogo e por isso precisaremos ter cuidado", disse Ancelotti. Outros dois jogos acontecem nesta quarta-feira, pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões. O Arsenal, que ganhou por 3 a 2 na ida, recebe o Celta. E o Monaco, em casa, tenta reverter a vantagem do Lokomotiv, que venceu por 2 a 1.