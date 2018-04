Real recebe o Bétis no Espanhol O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol, com 39 pontos, é favorito ao título no ano de seu centenário, mas sabe que não pode vacilar. O torneio de 2001-2002 é um dos mais equilibrados dos últimos tempos e pelo menos oito equipes brigam pelos primeiros lugares. Por isso, o time de Roberto Carlos, Figo e Zidane precisa ganhar do Bétis, no jogo deste domingo, no Santiago Bernabeu. A equipe de Sevilha que tem em Denílson sua presença estrela, está com 33 pontos. Na semana passada, o Real derrapou, no empate de 1 a 1 com o Málaga, embora tenha sido beneficiado por tropeços de seus principais perseguidores. Mesmo assim, a distância é muito pequena e pode ser anulada, se houver combinação desfavorável de resultados. O Alavés, por exemplo, tem 36 pontos e é uma ameaça, pois recebe o Mallorca (23 e ameaçado de rebaixamento). Já o Deportivo La Coruña (36) corre mais perigo, na visita ao Athletic Bilbao (33). O Barcelona (33) joga pressionado contra o Osasuna (24). A partida será no Camp Nou e a torcida catalã anda impaciente com os jogadores, principalmente por causa da derrota para o Rayo Vallecano na rodada anterior. O ambiente ficou mais tenso no início da semana, quando o técnico Carlos Rexach ameaçou contar "tudo" o que fazem alguns jogadores na noite de Barcelona. Ficou a insinuação de que atletas exageram na boemia. A rodada terá ainda Zaragoza (24) x Rayo Vallecano (20), Sevilla (30) x Espanyol (26), Valladolid (31) x Malaga (26) e Villarreal (24) x Tenerife (22).