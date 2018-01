Real recebe Ronaldo com festa Num clima de festa e muita expectativa, o atacante Ronaldo foi apresentado na manhã desta segunda-feira, oficialmente, como o mais novo reforço do milionário time do Real Madrid. O jogador chegou ao estádio Santiago Bernabeu pouco antes das 9 horas (horário de Brasília); foi recebido por um grande número de profissionais de imprensa e com certa pompa pelo presidente do clube, Florentino Pérez. "Este é um dia muito importante, porque nada mais nada menos, estamos apresentando Ronaldo como jogador do Real Madrid?, disse o dirigente. ?Ronaldo está aqui porque se empenhou muito para isso e nós não podemos esquecer este detalhe?, acrescentou. Num discurso emocionado, o dirigente fez muitos elogios ao brasileiro. ?Ronaldo é um jogador de projeção mundial e por causa disso, sua chegada ao clube mais universal do mundo é tão importante. A parceria Real-Ronaldo é perfeita e já começou; é uma realidade. Ronaldo já faz parte da história do Real Madrid e tenho certeza que escreverá páginas de glória para que no século XXI voltemos a ser o melhor clube do mundo?, acrescentou. Depois, voltando-se para o atacante, finalizou. ?Ronaldo, esta é a tua casa?. Demonstrando estar muito feliz, o artilheiro recebeu a camisa número 11 das mãos de Pérez. ? Eu quero agradecer as palavras do presidente e reafirmar meu desejo de vir para o Real. Quero retribuir esse carinho com muitos gols e jogadas bonitas. Tentarei fazer tudo que o me for possível para conseguir isso?, acrescentou. Depois de falar com a imprensa, Ronaldo foi ao gramado do estádio Santiago Bernabeu, onde posou para fotos e cinegrafistas.