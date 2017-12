Real relaciona Ronaldo pela 1ª vez Pela primeira vez desde que chegou ao Real Madrid, depois da conturbada saída da Inter de Milão, o atacante Ronaldo foi relacionado para a partida contra o Alavés, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, na quinta rodada do Campeonato Espanhol. O jogador constou na lista preliminar do técnico Vicente del Bosque, elaborada neste sábado. A TV Bandeirantes transmite o jogo ao vivo às 13 horas. A informação de que o artilheiro da Copa do Mundo foi relacionado pelo treinador levou a torcida madrilena às bilheterias e todos os 75 mil ingressos colocados à venda para o jogo já se esgotaram. Se depender de Ronaldo a torcida do Real Madrid finalmente poderá ver o atacante em campo. ?Creio que estou pronto para jogar?, disse. ?Esperei durante um mês e agora que superei meus problemas físicos creio que chegou o momento?. Ronaldo deve entrar no segundo tempo do confronto. O atacante não participa de um jogo oficial desde a final do Mundial da Coréia do Sul e do Japão.