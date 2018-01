Real: Ronaldo sofre contusão em treino Ronaldo esteve no Rio e pediu um 2006 sem lesões. Parece que os deuses do futebol não atenderam ao seu pedido. Nesta quinta-feira, o atacante brasileiro do Real Madrid sofreu uma contratura na perna direita. O Fenômeno conhecerá o alcance exato da lesão e o tempo de baixa quando fizer a ressonância magnética. A equipe médica do Real não conseguiu precisar se o jogador sofreu contratura ou ruptura, mas já descartou a participação do atacante para o jogo amistoso desta sexta contra o Atlético de Madrid, em homenagem ao ex-presidente do Atlético Jesús Gil. O brasileiro deve perder também a primeira partida oficial de 2006, em Bilbao, contra o Athletic, pelas oitavas-de-final da Copa do Rei. O lance da contusão ocorreu nos últimos instantes do treino do Real, depois de o atacante completar 1 hora de trabalho no ginásio e 45 minutos de coletivo.