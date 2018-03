Real sai na frente por Ronaldinho O apetite do Real Madrid parece não ter fim. Nem bem comprou Beckham, o clube ocupa a liderança na concorrência para contratar Ronaldinho Gaúcho. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo presidente do Paris Saint-Germain, Francis Graille, que recusou a proposta feita pelo Manchester United. "A oferta do Manchester não nos agradou. Se eles quiserem levar Ronaldinho, terão de melhorá-la bem. Estamos em contato com outro clube, mas a proposta que privilegiamos no momento é a do Real Madrid", afirmou o presidente do PSG. Os ingleses ofereceram 20 milhões de euros (US$ 23 milhões) pelo brasileiro. O outro clube que está conversando com o Paris Saint-Germain é o Barcelona. Mas Graille está fascinado com o negócio que o Real Madrid lhe propôs. O gigante espanhol está disposto a pagar 35 milhões de euros (US$ 40,4 milhões), divididos em quatro anos. E ainda oferece ao clube francês a possibilidade de só precisar liberar Ronaldinho Gaúcho daqui a um ano, quando provavelmente venderia o português Luís Figo para abrir lugar para o brasileiro no time. Ronaldinho Gaúcho tem contrato com o PSG até 2006, mas seu irmão e procurador, Roberto Assis, está na capital francesa trabalhando para convencer o clube a negociá-lo agora. Ele espera definir a situação no máximo em uma semana.