Real se anima com volta de Cristiano Ronaldo à velha forma

O atacante português, que voltou aos gramados este mês após dois meses afastado devido a uma lesão no tornozelo, causou muitos problemas à defesa do Olympique durante o jogo e marcou dois lindos gols.

"Cristiano Ronaldo foi o melhor em campo", disse o ex-jogador Zinedine Zidane, atualmente conselheiro do presidente do Real, Florentino Pérez.

Ronaldo, que fora expulso na partida do Real no fim de semana pelo Campeonato Espanhol, colocou o time espanhol em vantagem no placar logo aos cinco minutos, acertando uma cobrança de falta de 30 metros.

Ele fechou a vitória a 10 minutos do fim após tomar a bola do goleiro Steve Mandanda e tocar tranquilamente para o gol.

"Sabemos que ele é um grande jogador e um grande profissional", disse o técnico do Real, Manuel Pellegrini.

"Eu disse que ele não seria afetado pelo expulsão no Campeonato Espanhol. Ele tem esse capacidade de partir de qualquer lugar e marcar."

Ronaldo teve um fim de semana de altos e baixos, quando perdeu um pênalti, marcou um gol e foi expulso na vitória de 4 x 2 do Real sobre o Almeria, no sábado.

O ex-jogador do Manchester United foi incansável contra o Olympique no estádio Velodrome, driblando marcadores do time francês dos dois lados do campo com velocidade e habilidade.

"Me sinto cada vez melhor, e não apenas porque estou marcando gols. Me sinto melhor a cada jogo. Tudo está bom", disse o português, que está suspenso para o jogo contra o Valencia no fim de semana pelo Espanhol.