Real ?se dispersa? em seis seleções Os jogadores do milionário time do Real Madrid acabaram sendo dispersados nesta segunda-feira em seis diferentes seleções - duas espanholas (principal e sub-21), Brasil, França, Portugal e Argentina. Em datas como estas, em que a Fifa reserva para amistosos internacionais de seleções - o técnico Vicente Del Bosque assiste a uma autêntica diáspora. Desta vez, perdeu 15 jogadores. Cinco deles foram chamados pelo técnico da seleção espanhola, Iñaki Saez para o amistoso contra a Alemanha, em Palma de Mallorca: saíram Casillas, Helguera, Michel Salgado, Raúl e Guti. Além deles, Portillo e Miñambres foram chamados para a seleção Sub-21. Para a seleção brasileira que enfrenta a China na quarta-feira, sairam Roberto Carlos, Flávio Conceição e Ronaldo. Para a seleção francesa, que pega a República Checa em Paris, foram convocados Zidane e Makelele. Cambiasso e Solari foram chamados para a seleção argentina que enfrenta a Holanda e, por fim, o meia Luis Figo se juntou à seleção de Portugal, que joga contra a Itália em Genova. O time deverá ser reunido outra vez apenas na sexta-feira. No domingo, o Real enfrenta o Osasuna, em Pamplona, pelo Campeonato Espanhol.