Real: sem Júlio Baptista por 5 semanas O meio-campista Júlio Baptista deverá desfalcar o time do Real Madrid por um período de quatro a cinco semanas por conta de uma contusão no joelho. O brasileiro foi submetido a um exame de ressonância magnética nesta quinta-feira e o resultado não foi nada animador. Júlio sofreu "ruptura parcial do ligamento lateral interno do joelho esquerdo", segundo informaram os médicos do clube espanhol. Júlio Baptista se contundiu ontem, no finalzinho da partida em que o Real goleou o contra Rosenborg por 4 a 1, pela Liga dos Campeões da Europa. Além de Júlio Baptista, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o atacante Ronaldo - que sofreu uma contusão no tornozelo e vai desfalcar o time por, pelo menos, um mês.