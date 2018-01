Real só empata e desperdiça chance O Real Madrid conseguiu reagir e empatar, no segundo tempo, um jogo que parecia perdido ao final do primeiro. Mas o 2 a 2 com o Espanyol, em Barcelona, se foi um resultado razoável pelas circunstâncias, acabou sendo péssimo em relação à classificação do Campeonato Espanhol: se vencesse, como era esperado, o Real poderia ficar a apenas dois pontos do líder Real Sociedad, que perdeu do Athletic Bilbao, por 3 a 0. Agora, quatro pontos separam os dois times. O Real Madrid começou apertando o Espanyol e deu a impressão de que iria ganhar até com facilidade. Mas, aos poucos, a equipe catalã foi se ajustando e equilibrando as ações. Aos 35 minutos, Ronaldo, sozinho na área, chutou em cima do goleiro Toni. Cinco minutos depois, Roger, com um chute colocado, fez o primeiro do Espanyol. Mais cinco minutos e Tamudo aumentou, aproveitando rebote da defesa do Real. No segundo tempo, tudo ia mal para a equipe madrilenha, quando, aos 14 minutos, Roberto Carlos acertou uma bomba, em rebote da defesa, marcando o primeiro do Real, que aumentou a pressão até empatar, aos 30 minutos, com um gol de Figo. Daí, até o final, o Espanyol soube defender o empate. A rodada acabou sendo muito boa para o Valencia, do brasileiro Fábio Aurélio, que venceu o Mallorca por 1 a 0 e está a um ponto do Real Madrid, na terceira colocação. Nos outros jogos, destaque para o Villarreal, de Belletti, que conseguiu um empate, 1 a 1, com o Osasuna, fora de casa, e para a vitória do Deportivo La Coruña, o quarto colocado, que derrotou o Bétis, de Denílson, também fora de casa. Outros resultados: Alavés 1 x 1 Rayo Vallecano; Celta Vigo 0 x 1 Sevilla; Malaga 4 x 0 Recreativo Huelva. No sábado, já sem o técnico Van Gaal, o Barcelona continuou seu drama: perdeu de 3 a 0 para o Atletico de Madrid.