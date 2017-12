Real só empata e perde liderança O Real Madrid perdeu a liderança do Campeonato Espanhol, ao empatar, neste domingo, por 1 a 1, com o Mallorca. Raúl abriu o placar para o Real e Luque empatou. Com este resultado, a equipe de Madri fica com 32 pontos, um a menos do que Deportivo La Coruña. Outros jogos da rodada: Zaragoza 3 x 2 Villarreal, Real Sociedad 6 x 0 Valladolid, La Coruña 2 x 0 Betis, Sevilla 0 x 1 Celta, Tenerife 1 x 3 Las Palmas, Espanyol 2 x 0 Barcelona e Valencia 2 x 1 Málaga. Completam a rodada: Rayo Vallecano x Alavés e Osasuna x Athletic Bilbao.