Real só empata na estréia de Zidane O Real Madrid não apresentou um bom futebol e apenas empatou com o Málaga por 1a 1, no estádio Santiago Bernabeu, neste sábado, em Madri, na estréia do craque francês Zinedine Zidane, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O gol madrileno foi marcado após cobrança de falta de Roberto Carlos que desviou no panamenho Julio César Dely Valdés e o empate do time adversário veio com Fernando Sanz. Nos outros jogos da rodada, o Deportivo La Coruña derrotou o Las Palmas por 1 a 0, o Atlético de Bilbao perdeu por 1 a 0 para o Mallorca e o Villarreal venceu o Osasuna por 3 a 0. A rodada será completada neste domingo com os jogos Alavés x Real Sociedad, Celta x Tenerife, Barcelona x Rayo Vallecano, Valladolid x Valencia, Betis x Espanyol e Zaragoza x Sevilla.