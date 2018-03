Real só empata; Ronaldo se machuca O Real Madrid não passou de um empate por 1 a 1 com o Racing Santander neste sábado, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Além do resultado frustrante (o Racing é apenas o 12º colocado no Espanhol), o time corre sério risco de perder o atacante Ronaldo para o jogo decisivo de terça-feira contra o Bayern de Munique, no jogo de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O jogador deixou o gramado aos 26 minutos do segundo tempo com uma lesão muscular. Ronaldo será submetido a uma série de exames, mas as chances de se recuperar até a terça-feira são muito pequenas. Para esta partida, o Real já não poderia contar com o lateral Roberto Carlos, suspenso. O jogo deste sábado começou tranqüilo para o Real. O time dominava a partida e abriu a contagem aos 28 minutos com Solari, após um passe de Zidani. O Racing, no entanto, reagiu e empatou aos 33 minutos, com Benayoun Com isso, o Real deixou escapar uma boa oportunidade de se distanciar ainda mais na liderança do campeonato. O time tem agora 60 pontos ganhos, contra 51 do Valencia e 50 do Deportivo La Coruña, respectivamente, 2º e 3º colocados na classificação geral. Os dois times se enfrentam ainda neste sábado. O Racing Santander é 12º colocado. Veja outros resultados deste sábados: Osasuna 1 x 1 Real Sociedad; Celta de Vigo 0 x 5 Espanyol. A rodada será completada no domingo com mais seis jogos: Athletic de Bilbao x Valladolid; Barcelona x Mallorca, Sevilla x Villarreal, Zaragoza x Málaga, Albacete x Betis e Atlético de Madrid x Murcia.