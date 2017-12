Real Sociedad bate o Málaga fora de casa e assume o 5º lugar do Espanhol

Em jogo isolado que fechou a 18ª rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad deu nova prova de sua boa fase ao vencer o Málaga por 2 a 0, fora de casa, e assumir a quinta posição do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time chegou aos 32 pontos, um à frente do Villarreal, agora sexto colocado, que no último sábado empatou por 0 a 0 com o La Coruña.

Assim, a Real Sociedad passou a encabeçar a zona de classificação para a Liga Europa na competição nacional, na qual o Málaga, por sua vez, estacionou nos 21 pontos e ocupa apenas a 13ª posição da tabela.

Íñigo Martínez, aos 5, e Juanmi, aos 17 minutos do segundo tempo, marcaram os gols da vitória da Real Sociedad, que também está dois pontos atrás do Atlético de Madrid, o quarto colocado depois de ter superado o Betis por 1 a 0, no último sábado, na capital espanhola. Na ocasião, a equipe dirigida por Diego Simeone assegurou por antecipação ao fim desta rodada um lugar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Após o triunfo fora de casa, a Real Sociedad voltará a jogar pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, contra o Celta, em casa. Um dia antes, o Málaga pegará como visitante o líder Real Madrid, que no último final de semana perdeu uma incrível invencibilidade de 40 jogos ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Sevilla.