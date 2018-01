Real Sociedad defende a liderança A Real Sociedad tem teste difícil na partida com o Atlético, amanhã, em Madri, na abertura da 19.ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol. A líder tem 40 pontos, três a mais do que o Real Madrid. O Atlético está em 8.º, com 25. O segundo turno na Itália começa amanhã, com duas partidas: o Como (lanterna, com 7 pontos) recebe a Roma (23) e o Módena (20) joga em casa com a Atalanta (14). Batistuta deve estrear na Inter domingo contra o Empoli.