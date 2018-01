Real Sociedad dispara na liderança A vitória neste domingo sobre o lanterna Recreativo Huelva por 3 a 1 deixou o Real Sociedad folgado na liderança do Campeonato Espanhol, com 35 pontos. O Valencia, que joga mais tarde diante do Deportivo La Coruña, ocupa a segunda colocação, um ponto a frente do Real Madrid, que no sábado derrotou o Málaga por 3 a 2 e somou 27. Nos demais jogos da rodada, o Espanyol bateu o Valladolid por 1 a 0 enquanto o Real Betis derrotou o Osasuna por 2 a 1.