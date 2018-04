Real Sociedad e Athletic Bilbao só empatam no Campeonato Espanhol

O clássico basco terminou empatado neste domingo, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. Real Sociedad e Athletic Bilbao ficaram no 1 a 1 Estádio Anoeta, em San Sebastian, e assim segue distantes das primeiras colocações do torneio.

Visitante neste domingo, o Athletic Bilbao está em situação melhor, pois soma 19 pontos e ocupa o décimo lugar na classificação do Campeonato Espanhol. Já a Real Sociedad chegou aos 14 pontos com o empate deste sábado e está na 14.ª colocação.

Em casa, a Real Sociedad abriu o placar da partida logo aos três minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Vela. O Athletic Bilbao, porém, conseguiu arrancar o empate aos 16 minutos da etapa final graças ao gol de De Marco. Assim, o clássico basco terminou empatado.

A 15.ª rodada do Campeonato Espanhol será completada nesta segunda-feira com a partida entre Deportivo La Coruña e Elche. Os dois times ocupam as últimas posições do torneio.