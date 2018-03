Real Sociedad é lider isolado na Espanha A Real Sociedad assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 69 pontos, ao vencer o Recreativo por 1 a 0, neste domingo, em San Sebastián, pela 34ª rodada. Contou com o tropeço do La Coruña, que perdeu sábado para o Valencia (2 a 1) e ficou nos 66 pontos e é perseguido pelo Real Madrid que, com a goleada de 5 a 1 sobre o Málaga, em Madri, chegou os 68. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante turco Nihat, logo aos sete minutos, em um chute de fora da área que contou com a colaboração do goleiro Luque. ?Não podemos pensar em ganhar um título dessa importância sem sofrer?, afirmou o técnico da Real Sociedad, Raynald Denoueix, comentando sobre as dificuldades da partida. ?Acredito também que daqui para frente sofreremos em algumas ocasiões até mais do que sofremos hoje (ontem). O importante é que após o feito que conseguimos, dependemos apenas de nossas forças. Agora, a sorte está nas nossas mãos.? Tentando abrir vantagem no marcador, a Real partiu para cima. Apesar de ter falhado no gol, foi Luque quem impediu que o resultado do jogo fosse mais dilatado. Fez duas grandes defesas em cabeçadas de Nihat e Kovacevic. Em uma das poucas chances do Recreativo, aos 18 minutos, o zagueiro Alex quase marcou O goleiro Westerveld defendeu. ROBERTO CARLOS - Apesar de liderar o campeonato, o técnico da Real Sociedad prefere não comentar sobre a possibilidade de chegar ao título. ?Do jeito que os resultados estão surpreendendo ultimamente, fica impossível de fazer algum prognóstico?, disse Denoueix. No lado do Recreativo, o que restou foi lamentação. A equipe é a antepenúltima colocada e luta para escapar do rebaixamento. ?Superamos o adversário em todos os quesitos, menos no gol?, comentou o técnico Lucas Alcaraz. Em Madri, o Real jogou contra o Málaga e contra o desânimo que tomou conta do time após a eliminação da Copa dos Campeões, quarta-feira, depois da derrota de 3 a 1 para a Juventus. ?Foi um resultado mais cômodo do que esperávamos?, afirmou o técnico Vicente del Bosque. Os gols foram marcados por Morientes (2), Raúl (2) e Roberto Carlos. Manu anotou para o Málaga. ?Dominamos rapidamente o jogo. Houve momentos em que paramos e outros em que tivemos rapidez. Mas acontece em uma fase como esta em que está a Liga?, declarou Vicente del Bosque. Ronaldinho, machucado, não jogou.