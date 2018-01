Real Sociedad empata e embola na Espanha A Real Sociedad desperdiçou grande chance de ficar mais tranqüila na liderança do Campeonato Espanhol, ao empatar por 1 a 1 com o Valencia, em casa, no encerramento da antepenúltima rodada. Mesmo assim, recuperou a ponta isolada, agora com 73 pontos, apenas um à frente do Real Madrid, que no sábado ficou no 1 a 1 com o Celta. Xabi Alonso deixou a Real Sociedad em vantagem aos 33 minutos do primeiro tempo, mas Reveillere empatou aos 35. O Deportivo bateu o Atlético de Madrid por 3 a 2, de virada, continua em 3.º lugar, agora com 69 pontos.