Real Sociedad empata fora de casa e elimina o Villarreal na Copa do Rei

Alexandre Pato e Willian José passaram em branco no duelo entre eles nesta quarta-feira, pela Copa do Rei, mas quem se deu melhor foi a Real Sociedad, que segurou o empate por 1 a 1 com o Villarreal, fora de casa, e garantiu a sua classificação às quartas de final da Copa do Rei.

O Villarreal só utilizou Alexandre Pato no segundo tempo e tinha a difícil missão de reverter a vantagem da Real Sociedad, que começou com Willian José entre os titulares. E os visitantes ficaram em situação ainda mais confortável aos 16 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Mikel Oiarzabal.

Ainda antes do intervalo, aos 45, Roberto Soriano empatou o placar para o Villarreal, que não conseguiu a virada na etapa final, quando teve Nicola Sansone expulso, e está fora da Copa do Rei.

Também nesta quarta, o Alavés empatou em casa por 1 a 1 com o Deportivo La Coruña e avançou graças aos gols marcados como visitante, no duelo de ida, que terminou em 2 a 2.

No confronto entre dois times da segunda divisão espanhola, o Alcorcón se deu melhor ao vencer o Córdoba por 2 a 1, fora de casa, avançando às quartas de final da Copa do Rei, pois o primeiro duelo havia terminado empatado sem gols.