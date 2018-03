Real Sociedad encara a "primeira final" A Real Sociedad visita o Málaga, neste domingo, pela 35ª rodada, e encara a partida como a "primeira final" até a conquista do título espanhol. Embora faltem mais três jogos, além deste, o técnico francês Raynald Denoueix pede aos jogadores que os considerem como se fossem decisões. A equipe basca tem 69 pontos, iniciou o fim de semana na liderança e, se ganhar os compromissos que faltam, termina na frente, independentemente dos resultados de Real Madrid e La Coruña, os outros candidatos. "Temos consciência disso e vamos ganhar as quatro partidas", reconhece o atacante turco Nihat, 20 gols e artilheiro do Real Sociedad no Campeonato Espanhol. O Málaga pode atrapalhar a vida da Real Sociedad. Com 43 pontos, ocupa a 12ª colocação e ainda tem pretensão de garantir vaga para a próxima Copa Uefa. Para tanto, não pode perder a ocasião de aproveitar a vantagem de jogar no La Rosaleda. Os três últimos rivais da Real Sociedad são times de peso: na semana que vem, recebe o Valencia; na penúltima rodada, sai para jogar com o Celta, em Vigo; e encerra a temporada contra o Atlético de Madrid em seu campo. O Real Madrid tem pela frente Celta (em casa), Atlético de Madrid (fora, mas o jogo é em Madri mesmo) e Athletic Bilbao (casa). O Deportivo La Coruña joga ainda com Atlético de Madrid (em casa), Athletic Bilbao (fora) e Espanyol (em casa, no Riazór). O Barcelona, com 44 pontos e em 10º lugar, enfrenta o Recreativo (34), em Huelva. As demais partidas deste domingo: Espanyol (39) x Alavés (34), Betis (44) x Valladolid (41) e Mallorca (47) x Sevilla (44).