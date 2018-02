Real Sociedad está colada no Real A Real Sociedad não faz o Campeonato Espanhol perder a graça. A equipe de San Sebastián desencantou, depois de algumas rodadas de instabilidade, bateu o Alavés por 3 a 1, no encerramento da 25.ª rodada, e foi a 50 pontos, um a menos do que o líder Real Madrid. La Coruña, com 48, e Valencia, com 46, completam o quarteto que briga pelo título. A Real Sociedad liquidou o jogo no primeiro tempo, com gols de estrangeiros ? o iugoslavo Kovacevic fez aos 17 minutos, o turco Nihat aumentou aos 38 minutos e o russo Karpin deixou sua marca aos 44 minutos. O Alavés, 28 pontos e bem próximo do bloco dos ameaçados de rebaixamento, descontou só aos 39 da segunda etapa, em pênalti cobrado por Ruben Navarro. O Celta praticamente saiu da corrida pelo título, ao ser surpreendido pelo Rayo Vallecano, por 1 a 0, gol de Quintana aos 43 minutos do segundo tempo. A equipe dos brasileiros Vágner, Catanha, Edu e Silvinho tem 38 pontos e está em 5.º lugar. O Rayo, com 25, é o penúltimo. Outro que perde força é o Betis. O time de Denílson e Marcos Assunção havia perdido para o Sevilla (1 a 0), na semana passada, e ontem caiu de novo, com 2 (Pandiani, Lozano) a 1 (Fernando) para o Mallorca. O Betis tem 36 pontos, está em 7.º e foi superado pelo Atlético Madrid (38), que no sábado à noite fez 1 a 0 no Valencia, gol de Aguilera no segundo tempo. O Málaga chegou a 31 pontos, com os 3 a 0 diante do Athletic Bilbao. O panamenho Dely Valdes e o espanhol Manu (2) garantiram o resultado. O Recreativo Huelva, lanterna com 22 pontos, ficou no 0 a 0 com o Espanyol, antepenúltimo com 26. Na Espanha, os três últimos vão para a Série B. O Real Madrid goleou o Santander por 4 a 1, no sábado, e ontem Ronaldo comprou 30 mil euros (R$ 117 mil) em ações do Salamanca, da Segunda Divisão. Uma pechincha.