Real Sociedad ganha 1º turno invicta A Real Sociedad garantiu o título invicto do primeiro turno do Campeonato Espanhol, neste sábado, ao derrotar, em Madri, o Atlético de Madrid por 2 a 1. Korkut e Kovasevic fizeram os gols do time, que soma 12 vitórias e sete empates. Luís Garcia descontou para o Atlético. A Real Sociedad soma 43 pontos, seis a mais que o Real Madrid, segundo colocado.