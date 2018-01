Real Sociedad ganha do Sevilla No complemento da rodada deste sábado, o Real Sociedad ganhou do Sevilla por 1 a 0, gol de Kovacevic, e evitou que o time de Sevilha diminuísse a distância que tem do Real Madrid, vice-líder do Campeonato Espanhol. Agora, na classificação, o Sevilla fica em 3.º, com 41 pontos, e a Real Sociedad é provisoriamente o 11.º, com 32 pontos.