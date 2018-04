Real Sociedad goleia e encosta na briga pelo G-4 do Campeonato Espanhol

SAN SEBÁSTIAN - Na briga direta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, a Real Sociedad segue com sua ótima campanha jogando em San Sebastian. Nesta segunda-feira, em casa, no Anoeta, o time basco recebeu o Elche e não tomou conhecimento do rival, goleando por 4 a 0 no fechamento da 21.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Desta forma, já são seis as vitórias seguidas da Real Sociedad em sua casa. Nestes jogos, fez 23 gols, uma média de quase quatro por partida. É com base nessa boa campanha nos seus domínios que o time basco chegou aos 36 pontos, ainda no sexto lugar, a um ponto do Villarreal e seis do Athletic de Bilbao. O Elche é o 17.º, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O francês Griezmann foi o grande nome do jogo, com dois gols. Seriam três se, logo aos 2 minutos, Suárez não tivesse dado uma voadora para tirar a bola que já entrava no gol do Elche. A bola, porém, foi até o travessão e voltou sobre o uruguaio. O gol acabou sendo marcado contra. Vela, numa linda jogada individual, também deixou o dele.