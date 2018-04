Real Sociedad leva empate no fim e vê Valencia encostar A Real Sociedad tinha a vitória nas mãos nesta segunda-feira, mas vacilou no fim, levou o empate e está ameaçada pelo Valencia na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Em casa, pela 35.ª rodada do Campeonato Espanhol, o time basco vencia o Granada por 2 a 1 até os 48 minutos do segundo tempo, mas viu o adversário fazer 2 a 2.