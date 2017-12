Real Sociedad lidera na Espanha O Real Sociedad não foi além de um empate com o Alavés, em 2 a 2, hoje, no campo do adversário, e só conseguiu se manter na liderança do campeonato espanhol, agora com 14 pontos, graças à derrota que o Celta sofreu em Vigo, por 1 a 0, diante do Rayo Vallencano, gol marcado por Bolo. Antes da rodada deste final de semana, Real Sociedad e Celta estavam empatados com 13 pontos. O Alavés marcou o primeiro gol da partida, através do argentino Martín Astudillo, o Real Sociedad virou com gols do turco Nihat Kahveci e do russo Valeri Karpin, porém um gol de Rubén Navarro nos minutos finais deu o empate ao time da casa. Os resultados da sexta-rodada até agora: Sábado: Villarreal 3 x 1 Deportivo La Coruña; Racing Santander 2 x 0 Real Madrid; Atlético Madrid 0 x 1 Valencia. Domingo - Celta 0 x 1 Rayo Vallecano, Athletic Bilbao 1 x 1 Málaga, Espanyol 2 x 0 Recreativo de Huelva, Betis 0 x 1 Mallorca, Osasuna 2 x 1 Sevilla, Alavés 2 x 2 Real Sociedad.