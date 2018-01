Real Sociedad perde 2 pontos em casa A Real Sociedad só empatou com o Espanyol, sem gols, neste domingo, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este resultado, a equipe segue líder, com 44 pontos, mas apenas dois a frente do Real Madrid. A rodada também foi ruim para Valencia e Deportivo La Coruña. Ambas as equipes somaram apenas um ponto neste fim de semana. O La Coruña ficou no 1 a 1 com o Osasuna, mesmo resultado que o Valencia obteve frente ao Recreativo Huelva, último colocado do campeonato. O Celta, com dois gols do brasileiro Edu, teve o melhor desempenho, ao vencer, fora de casa, o Mallorca. Outros resultados: Rayo Vallecano 2 x 1 Malaga e Racing Santander 2 x 0 Alavés. Sevilla x Atlético de Madrid e Barcelona x Athletic Bilbao completam a rodada ainda neste domingo.