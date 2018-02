Real Sociedad perde jogo e liderança A Real Sociedad perdeu a liderança do Campeonato Espanhol, neste domingo, ao ser derrotada pelo Valladolid, por 3 a 0. Com este resultado, a equipe segue com 47 pontos, um atrás do líder Real Madrid, que no sábado goleou o Alaves por 5 a 1. O Valencia ficou com o terceiro lugar, ao empatar com o Celta, em Vigo, por 1 a 1. O time soma 46 pontos, um a mais que o Deportivo La Coruña, que derrotou, também no campo do adversário, o Racing Santander por 2 a 1. O Barcelona, que busca reação na tabela, não saiu de um empate, por dois gols, com o Osasuna. Outros resultados: Atlético de Madrid 2 x 1 Malaga e Villarreal 2 x 1 Rayo Vallecano. Betis x Sevilla jogam ainda neste domingo.