Real Sociedad pode ser campeã amanhã A Real Sociedad pode fazer a festa pelo título espanhol com uma rodada de antecipação. Para tanto, basta que a líder da competição, com 73 pontos em 36 partidas, ganhe o duelo como visitante diante do Celta, em Vigo, neste domingo. Ao mesmo tempo, deve torcer para que o vice-líder Real Madrid (72) perca o clássico doméstico com o Atlético de Madrid, no campo do rival, o Vicente Calderón. Apenas essa combinação decide a temporada de 2002-03. Qualquer outro resultado leva a definição do título para domingo que vem, dia 22. A Real Sociedad não se ilude com a vantagem na tabela. O técnico francês Raynald Denoueix aproveitou a pausa no campeonato, por causa das Eliminatórias para a Euro-2004, e tratou de recuperar contundidos. Além disso, cuidou da condição física dos titulares, que acusava sinais de queda nas últimas rodadas. O otimismo aumentou com a liberação de Xabi Alonso, recuperado de infecção na garganta que o tirou de jogos da seleção espanhola. Também está confirmada a presença do artilheiro Nihat, que se junta ao time da Turquia na Copa das Confederações só depois do encerramento do Campeonato Espanhol. A tarefa da Real Sociedad não é fácil, porque terá pela frente adversário entusiasmado. O Celta complicou a vida do Deportivo La Coruña, no clássico da Galícia, e briga para consolidar a quarta colocação. Com 58 pontos, um a mais do que o Valencia, está a um passo de disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões. O Real Madrid fica na torcida e sabe que não depende só de seu esforço. O técnico Vicente del Bosque também conta com o que tem de melhor, pois Zidane, Roberto Carlos e Ronaldo estão fora do torneio da França e jogam neste domingo. O Atlético de Madrid (47) ainda tem vaga esperança de confirmar uma vaga para a Copa Uefa. A rodada terá ainda os jogos neste domingo: Athletic Bilbao x La Coruña, Espanyol x Villarreal, Malaga x Sevilla, Osasuna x Alavés, Betis x Racing Santander, Huelva x Mallorca e Valencia x Barcelona (com dia agitado, porque também escolherá seu novo presidente).