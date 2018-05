Real Sociedad renova contrato de técnico espanhol até 2016

SAN SEBASTIAN - O técnico da Real Sociedad, Jagoba Arrasate, assinou nesta quarta-feira a renovação do seu contrato com o clube espanhol por mais dois anos. O novo vínculo firmado prevê a sua permanência no time até o final da temporada 2015/2016 do futebol europeu.

Com a equipe atualmente na sétima posição do Campeonato Espanhol, a diretoria do clube resolveu apostar no comandante por um período um pouco mais longo do que o previsto anteriormente mesmo após a decepcionante campanha do time nesta Liga dos Campeões, na qual somou apenas um ponto em seis jogos disputados no Grupo A, que também contou com Manchester United, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk.

A Real Sociedad, entretanto, realizou boa campanha na Copa do Rei, avançando às semifinais, fase em que acabou sendo eliminada pelo Barcelona - o time catalão jogará pelo título da competição nesta quarta-feira, contra o Real Madrid, em Valência.

O objetivo de momento da Real Sociedad é assegurar uma vaga na Liga Europa nesta reta final do Campeonato Espanhol, no qual hoje integra a zona de classificação para esta competição europeia. "Fico agradecido pela confiança demonstrada desde o primeiro dia de um ano tão exigente, isso (a renovação de contrato) é um passo a mais para tentar levar a Real (Sociedad) a um lugar mais alto", disse Arrasate, por meio do site oficial do clube, no qual depois reforçou: "Agora estamos ocupados em concluir esse objetivo que já temos encaminhado, queremos voltar à (Liga) Europa".