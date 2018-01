Real Sociedad segue invicta e líder A Real Sociedad continua dominando o Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe até que levou um susto do Mallorca, mas virou o jogo e venceu por 2 a 1. Com isso, segue invicta e líder isolada. Mais cinco partidas foram disputadas pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol: Betis 0 x 1 Rayo Vallecano, Deportivo La Coruña 1 x 0 Malaga, Osasuna 1 x 0 Espanyol, Racing 3 x 0 Celta e Valladolid 2 x 0 Atlético de Bilbao. Ainda neste domingo, acontecem outros dois jogos: Real Madrid x Recreativo e Barcelona x Sevilha.