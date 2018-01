Real Sociedad supera Valencia com dois gols de Willian José

Os brasileiros Diego Alves e Willian José voltaram a se destacar neste sábado no Campeonato Espanhol. Em partida válida pela 15ª rodada do torneio nacional, o goleiro defendeu um pênalti, mas não evitou a derrota do Valencia para a Real Sociedad, que contou com dois gols do centroavante para triunfar por 3 a 2.

Com o tropeço, o Valencia segue em situação bastante complicada no Espanhol, em 17º lugar, com apenas 12 pontos e sob risco de entrar na zona de rebaixamento na sequência da rodada. Já a Real Sociedad permanece firme na luta por uma vagas nas competições europeias da próxima temporada e ascendeu para a quarta posição, com 26 pontos, ainda que possa ser ultrapassada por Atlético de Madrid, Villarreal e Athletic Bilbao.

Willian José brilhou logo no início do duelo ao abrir 2 a 0 para a Real Sociedad com os gols marcados aos três e aos 24 minutos. Assim, chegou aos nove gols na competição, em quarto lugar na relação de artilheiros, atrás apenas dos astros Lionel Messi, Luis Suárez e Cristiano Ronaldo e empatado com Iago Aspas.

O Valencia diminuiu a vantagem do adversário aos 36 minutos, com o pênalti convertido por Daniel Parejo. Depois, ainda aumentou a expectativa de ampliar a reação aos 15 minutos da etapa final, quando Diego Alves defendeu a cobrança de pênalti de Carlos Vela. Porém, Juanmi fez o terceiro gol da Real Sociedad aos 46 minutos da etapa final. Zakaria Bakkali anotou aos 48 para o Valencia, mas não foi suficiente para evitar o revés.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana, pelo Campeonato Espanhol. No sábado, a Real Sociedad visitará o Granada. Já o Valencia receberá o Real Madrid no dia seguinte.