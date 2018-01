Real Sociedad tem desafio como líder Com três desfalques importantes, a Real Sociedad terá muito trabalho para manter a liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time, que soma 44 pontos na competição, enfrenta o Real Betis, com 33, na casa do adversário. A principal ausência na equipe é o lateral De Pedro. O jogador foi suspenso duas partidas por cravar a chuteira em Javi González, do Espanyol. Outro que não poderá jogar é o meia Mikel Aramburu. Além do atacante Xabi Alonso, contundido. Apesar das dificuldades, o meia Kovacevic está otimista. "Somos líderes e temos enorme confiança em nossas forças. Tudo vai bem", garantiu o jogador, fazendo uma referência ao ambiente no time depois da derrota para o Athletic e um empate em casa contra o Espanyol. E a vitória é imprescindível para a Real Sociedad, uma vez que o vice-líder, Real Madrid, está em seu encalço. O time dos brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos está com apenas dois pontos a menos, 42, e pode assumir a liderança em caso de vitória fora de casa e tropeço do rival. A tarefa da equipe madrilenha também é teoricamente mais fácil. O time pega o Osasuna, 24 pontos, que faz uma das piores campanhas do Espanhol. Mas nem tudo é facilidade para o time do técnico Vicente Del Bosque. O ambiente no clube anda conturbado por causa das declarações do treinador, depois desmentidas, de que Ronaldo prejudicava o rendimento do time com um comportamento muito individualista. Além disso, o time está desfalcado do capitão e zagueiro Fernando Hierro. O meia Figo está confiante de que, após um começo ruim de campeonato, o Real não vai demorar para assumir a liderança. "O time não sofreu diminuição de rendimento e esperamos poder voltar (ao primeiro lugar) ainda neste mês", afirmou o português. A rodada de domingo ainda reserva mais cinco jogos. O Celta Vigo (33 pontos) enfrenta o lanterna Recreativo Huelva (15), enquanto o Atletico de Madrid (29) joga contra o Mallorca (27). O Sevilla (26) vai atuar fora de casa contra o Athletic Bilbao (26) e o Alaves (25) pega o Villareal (28). Completando, o Racing Santander (23) é adversário do Rayo Vallecano (22), no jogo dos desesperados.