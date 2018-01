Real Sociedad vence Barça e lidera A Real Sociedad se mantém firme na briga pelo título espanhol da temporada de 2002-03. A líder da competição recebeu o Barcelona, neste domingo, no encerramento da 12ª rodada, venceu por 2 a 1 e subiu para 26 pontos. Kovacevic fez os gols que garantiram a ponta e a invencibilidade dos bascos (7 vitórias e 5 empates). O Barça, com 16, está em 10º lugar, e chegou a dar um susto na anfitriã ao abrir o marcador com o holandês Kluivert, aos 33 minutos do primeiro tempo. O Mallorca continua a surpreender, é o vice-líder com 23 pontos e arrancou empate de 2 a 2 diante do Deportivo, em La Coruña. O holandês Makaay abriu o marcador para o time da casa, aos 13 minutos, mas Pandiani aos 32 e Eto?o, de pênalti, aos 45, comandaram a reação. Makaay salvou o Deportivo, ao empatar aos 14 do segundo tempo. O Valencia desperdiçou chance de saltar para o segundo lugar, ao ficar no 0 a 0 com o Alavés, fora de casa. Mesmo assim, o atual campeão sustentou o 3º lugar, com 22 pontos. O Celta vem em seguida, com 21, depois da vitória por 2 a 0, como visitante contra o Valladolid. Os gols foram marcados pelos brasileiros Catanha e Edu. O Bétis foi para a quinta colocação, com 20 pontos, ao superar o Athletic Bilbao por 1 a 0, gol de Marcos Assunção. O Recreativo Huelva perdeu do Villarreal por 1 a 0 e se afunda em último, com 8 pontos.