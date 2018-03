Real Sociedad vence e encosta no Real Com um gol de Alonso, aos 32 minutos do primeiro tempo, a Real Sociedad derrotou o Sevilla, neste sábado, e encostou no líder Real Madrid, após 32 rodadas do Campeonato Espanhol. Com este resultado, a Real Sociedad soma 63 pontos, um a menos que a equipe de Madri. Neste domingo, o Deportivo La Coruña, que soma 60 pontos, enfrenta o Recreativo Huelva e também pode se aproximar dos líderes.