Real Sociedad vence e reassume liderança A Real Sociedad retomou a liderança do Campeonato Espanhol ao bater o Málaga, neste domingo, por 2 a 0 ? gols de Gabilondo e Kovacevic. Com a vitória fora de casa e a três rodadas do final, soma 72 pontos, um a mais que o Real Madrid, que no sábado havia assumido o primeiro lugar provisoriamente na vitória sobre o Valencia por 2 a 1, com dois gols de Ronaldo. A Real Sociedad segue dependendo só de suas forças para garantir o título. Ainda na briga, mas agora seis pontos atrás do líder, figura o Deportivo La Coruña, que tem o artilheiro da competição, o holandês Roy Makaay, com 27 gols. Ronaldo, que neste domingo completou dez anos como jogador profissional, soma 19 gols. Nos demais jogos, Espanyol venceu o Alavés por 3 a 1, o Sevilla bateu o Mallorca por 3 a 1, o Barcelona derrotou o Recreativo Huelva por 3 a 1 e o Bétis empatou com o Valladolid por 2 a 2.