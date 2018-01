Real Sociedad vence e segue líder Ainda não foi desta vez que a Real Sociedad permitiu ser alcançada pelo Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Neste sábado, De Pedro deu a vitória ao primeiro colocado da competição contra o forte Celta de Vigo ao chutar uma bola da entrada da intermediária. Com o resultado, a equipe somou 40 pontos e mesmo com uma vitória do time de Ronaldo, neste domingo, no clássico madrileno contra o Atlético, seguirá a frente na tabela com um ponto de vantagem. No outro jogo da rodada, mais uma decepção para os catalães. O Barcelona voltou a ser derrotado na competição. Com gols de Pablo Aimar, John Carew, Aurelio e Francisco Rufete, o Valencia venceu o jogo por 4 a 2. O brasileiro Tiago Motta e o holandês Patrick Kluivert fizeram para o time da casa.