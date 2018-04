Real Sociedad vence e volta ao 4.º lugar no Espanhol

A duas rodadas para o fim do Espanhol, o time do País Basco chegou aos 62 pontos, mesmo número do Valencia, mas com vantagem nos critérios de desempate. Já o Sevilla manteve os 47 pontos, em oitavo, e viu suas chances de ir à Liga Europa diminuírem bastante.

Atuando em casa e precisando da vitória, o Sevilla foi para cima e conseguiu abrir o placar aos dez minutos, com Rakitic. O próprio Rakitic, no entanto, marcou contra seis minutos depois e empatou. Ainda no primeiro tempo Agirretxe virou para a Real Sociedad. Na etapa final, quando os mandantes eram só pressão, Reyes foi expulso e brecou a tentativa de reação.

Em outro jogo deste sábado, o Granada conseguiu uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Osasuna e praticamente garantiu-se na primeira divisão. O resultado levou a equipe aos 39 pontos, sete à frente do Deportivo La Coruña, que tem um jogo a menos e abre a zona de rebaixamento. Logo atrás do Granada vem justamente o Osasuna, que tem 36 pontos e se complicou com a derrota.