Real Sociedad vence outra e lidera Com um gol no último lance do jogo marcado pelo meia De Pedro, cobrando pênalti, a Real Sociedad venceu o Racing Santander, de virada, por 2 a 1, em San Sebastian, e recuperou a liderança isolada do Campeonato Espanhol. O time basco tem agora 17 pontos em sete rodadas. Valencia e Celta dividem a segunda colocação com 14 pontos. O jogo que reuniu duas equipes do norte da Espanha foi muito disputado. Javi Guerrero abriu o placar para o Racing aos 23 minutos do primeiro tempo. A virada da Real Sociedad aconteceu no segundo tempo: o iugoslavo Kovacevic empatou a partida aos 29 e De Pedro fez o gol da vitória já nos acréscimos. O destaque da rodada deste domingo, no entanto, ficou para a virada espetacular do Espanyol de Barcelona sobre o Málaga por 4 a 3, no campo do adversário. O Málaga teve um início de jogo fulminante, marcando três gols nos primeiros 15 minutos da partida. Vencia o confronto por 3 a 1 na metade do primeiro tempo, gols de Dely Valdés (pênalti) e Dario Silva (dois), contra um de Domoraud, e tinha tudo para conseguir uma vitória tranqüila jogando diante de sua torcida. Mas os jogadores do Espanyol não se entregaram e foram em busca do resultado. No segundo tempo, o time catalão virou o jogo com gols de Milosevic (pênalti), Tamudo e Maxi Rodriguez. Com a vitória, o Espanyol saiu da incômoda penúltima posição na tabela de classificação e aumentou sua auto-estima para buscar uma reação no campeonato. Nos outros dois jogos disputados neste domingo, o Mallorca ganhou em casa do Osasuna por 2 a 0, gols de Eto?o e Novo, enquanto o Sevilla bateu o Valladolid por 2 a 1, gols de Antonito (dois) contra um de Colsa.