Real Sociedad volta a liderar Espanhol Uma vitória sobre o Osasuna por 2 a 0, neste domingo, devolveu a liderança do Campeonato Espanhol à Real Sociedad. Com o resultado, a equipe somou 47 pontos e ultrapassou o Real Madrid, que tem 45. O Valencia enfrenta ainda hoje o Rayo Vallecano e também pode alcançar o time de Ronaldo e Roberto Carlos, destaques na vitória sobre o Valladolid por 3 a 1. Nos demais jogos da rodada, o Mallorca empatou por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, o Recreativo Huelva derrotou o Atletico Madrid por 3 a 0, o Sevilla bateu o Espanyol por 1 a 0, o Racing Santander ganhou do Villarreal por 3 a 0 e o Celta de Vigo empatou com o Malaga por 1 a 1.