Real sofre, mas segue na Copa do Rei O Real Madrid sofreu, mas obteve uma vaga para as oitavas-de-final da Copa do Rei da Espanha, nesta quinta-feira, ao derrotar o Leganes, da segunda divisão, por 4 a 3, na prorrogação. No tempo normal, houve empate em três gols. Beckham e Raúl abriram vantagem para o Real, mas Borja (2) e Pavon (contra) colocaram o Leganes na frente do placar. Solari, aos 42 minutos da etapa final, empatou e levou a decisão para a prorrogação. Raúl fez o gol da classificação aos 4 minutos do segundo tempo da etapa extra.