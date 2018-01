Real sofre para vencer time chinês No terceiro amistoso da excursão que faz pelos Estados Unidos e pela Ásia, o Real Madrid sofreu para ganhar do time chinês Beijing Guoan por 3 a 2, neste sábado, debaixo de muita chuva em Pequim. Com gols de Lu Jiang e Jelic para os chineses e de Raúl e Guti para os espanhóis, o jogo estava empatado até os 37 minutos do segundo tempo. Aí, cobrando pênalti, o reserva Figo deu a vitória para o Real, diante de um público de 60 mil pessoas. Depois do jogo, apesar de ter feito o gol da vitória, Figo revelou seu descontentamento no clube. ?Não gosto de saber que não sou a primeira e nem a segunda opção do treinador na posição?, afirmou o atacante português, que nunca se deu bem com o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo e é pretendido por equipes como a Inter de Milão. ?Sobre o futuro, sou jogador do Real Madrid.? Na segunda-feira, os galácticos do Real Madrid, já no Japão, fazem amistoso contra o Verdy Tokyo.