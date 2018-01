Real supera Manchester e é o mais rico O Real Madrid superou o Manchester United no posto de clube mais rico do mundo, segundo estudo publicado nesta sexta-feira pela revista World Soccer. De acordo com o levantamento, o clube espanhol apresentou faturamento anual de US$ 300 milhões ao final da temporada 2001/02. No mesmo período, o Manchester - até então o clube mais rico do mundo - teve faturamento de US$ 247 milhões. A lista dos 20 clubes mais poderosos do mundo inclui oito ingleses, cinco italianos, três alemães e dois escoceses e dois espanhóis. Veja a lista dos 20 clubes mais ricos do mundo. Rendimento anual em dólares: 1. Real Madrid (ESP) - 300 milhões 2. Manchester United (ING) - 247.2 milhões 3. Juventus (ITA) - 232.5 4. Bayern Munich (ALE) - 209.8 5. Milan (ITA) - 192.8 6. Chelsea (ING) - 192 7. Barcelona (ESP) - 176.5 8. - Roma (ITA) - 171.4 9. Liverpool (ING) - 165.3 10. Arsenal (ING) - 151.9 11. Inter Milan (ITA) - 149.9 12. Leeds United (ING) - 136.1 13. Lazio (ITA) - 133.6 14. Borussia Dortmund (ALE) - 122. 15. Newcastle United (ING) - 118.4 16. Tottenham Hotspur (ING) - 108.5 17. Bayer Leverkusen (ALE) - 95.3 18. Celtic (ESC) - 95.0 19. Aston Villa (ING) - 78.0 20. Rangers (ESC) - 74.8)