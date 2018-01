Real também quer Ronaldinho Gaúcho O Real Madrid resolveu entrar na briga por Ronaldinho Gaúcho. A dificuldade que o Manchester United está tendo para fechar negócio com o Paris Saint-Germain animou o comando do clube espanhol, que está disposto a desistir do sonho de ter David Beckham para investir no brasileiro. A notícia foi dada nesta sexta-feira com destaque pelo diário esportivo Marca, da capital espanhola. Segundo o jornal, o Real gastaria muito menos para contratar Ronaldinho do que para levar o craque inglês (o Manchester fixou o passe de Beckham em US$ 49 milhões) e contaria com um jogador cinco anos mais jovem e com potencial para se transformar logo em uma estrela de primeiro nível do futebol mundial, no patamar de Ronaldo, Figo e Zidane. "Ronaldinho Gaúcho só não está ainda no nível desses jogadores porque joga na Liga Francesa, que não tem tanta repercussão. Se vier disputar o Campeonato Espanhol, com o talento que tem logo será uma grande estrela", diz o texto do jornal. Ainda de acordo com o Marca, o clube inglês está encontrando dificuldades para fechar com o PSG porque os dirigentes franceses insistem em manter o brasileiro no elenco e também não está sendo fácil chegar a um acordo com Ronaldinho Gaúcho - a negociação está sendo feita por Roberto Assis, seu irmão e procurador. O jornal assegura que Ronaldinho está dificultando o acerto com o Manchester porque já foi procurado pelo Real Madrid e está decidido a jogar no clube espanhol para ser companheiro de Ronaldo e Roberto Carlos. A direção do Real confia em dobrar o novo presidente do PSG, Francis Graille, convencendo-o a aceitar a cláusula que consta no contrato de Ronaldinho de que o clube o liberaria depois de dois anos se surgisse uma boa porposta. Graille argumenta que o compromisso foi assumido pela diretoria anterior e que sua intenção é manter o brasileiro até o final do contrato, em 2006. É preciso ver quanto tempo resistirá ao assédio de clubes do porte de Real Madrid e Manchester.