Real tem chance de aumentar sua vantagem O Real Madrid pode dar neste sábado mais um grande passo rumo ao bicampeonato espanhol. O "Dream Team" jogará fora de casa contra o Racing Santander e seus dois perseguidores mais próximos - Valencia e La Coruña, que estão a oito e nove pontos de distância, respectivamente - se enfrentarão nessa rodada do campeonato. A ESPN Internacional mostrará o jogo ao vivo, às 15h30. Mas o técnico Carlos Queiroz tem problemas para escalar o time. O lateral-direito Michel Salgado e o zagueiro Pavón cumprirão suspensão, Raúl foi vetado por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo e Beckham e Zidane viajaram gripados e não sabem se terão condição de entrar em campo. Além disso, o atacante reserva Portillo foi cortado da delegação por estar com gastroenterite. A falta de atacantes levou o treinador a adiantar Zidane para jogar mais perto de Ronaldo, com o argentino Solari entrando no meio-de-campo. O brasileiro é o artilheiro da competição com 22 gols marcados em 25 partidas. O segundo colocado é Salva, do Málaga, que marcou 15. O campo do Racing não traz boas lembranças ao Real. Em 35 confrontos disputados no "El Sardinero", o time da capital ganhou 10, empatou 11 e perdeu 14. Na temporada passada, o Racing venceu por 2 a 0. Carlos Queiroz quer que o time se concentre apenas no jogo deste sábado, sem pensar na partida decisiva de quarta-feira contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões - houve empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado na Alemanha. Mas pelo menos para Roberto Carlos será difícil não pensar no confronto com os alemães, porque ele está preocupado com o julgamento do recurso que o clube apresentou para tentar reverter a punição de duas partidas que lhe foi imposta por ter agredido o argentino Demichelis em Munique. A Uefa (União Européia de Associações de Futebol) analisará o recurso segunda-feira. Se for mantida a pena, ele não poderá jogar quarta e nem na rodada de ida das quartas-de-final - caso o time espanhol se classifique. No estádio Mestalla, Valencia e La Coruña farão o confronto entre as duas defesas menos vazadas da competição - cada uma sofreu 20 gols. Os dois times precisam se reabilitar. O Valencia perdeu seus dois últimos jogos na Liga - para o Barcelona em casa e o Espanyol, fora - e o La Coruña foi batido em seu estádio pelo Barcelona na última rodada. O volante Mauro Silva, do La Coruña, será o único brasileiro em campo. Fábio Aurélio não foi convocado pelo técnico Rafa Benitez, do Valencia, por causa de uma lesão no calcanhar esquerdo. E Ricardo Oliveira ficará na reserva. Outros jogos deste sábado pela 27ª rodada: Real Sociedad x Osasuna, Celta x Espanyol. No domingo, entram em campo: Atlético de Madrid x Murcia, Zaragoza x Málaga, Athletic de Bilbao x Valladolid, Sevilla x Villarreal e Barcelona x Mallorca.