Real tem liberdade para arriscar contra o Barça, diz Nistelrooy A vantagem de quatro pontos do Real Madrid sobre o Barcelona na ponta da tabela do Campeonato Espanhol permitirá à equipe assumir alguns riscos quando enfrentar o arqui-rival no próximo fim de semana, afirmou o atacante do time madrilenho Ruud van Nistelrooy. O segundo colocado Barcelona havia diminuído a diferença para apenas um ponto com a vitória de 3 x 0 sobre o Valencia, no sábado, com dois gols do camaronês Samuel Eto'o. Mas os atuais campeões responderam no domingo com uma vitória sem contestação sobre o Osasuna, por 2 x 0, em casa. "Foi importante vencer para que a gente possa ir ao Camp Nou com uma vantagem de quatro pontos", disse Van Nistelrooy, que marcou o primeiro gol da vitória do Real. "Com isso, nós podemos ir ao ataque, sem medo. Será um jogo difícil e é melhor ir com a segurança de que nós continuaremos líderes, aconteça o que acontecer." O Barcelona produziu uma de suas melhores atuações da temporada ao vencer o Valencia, mas recebeu a péssima notícia da perda de seu atacante Lionel Messi por um mês devido a uma lesão sofrida durante o jogo. O jogador argentino é o artilheiro da equipe no Campeonato Espanhol, com oito gols, e marcou três no empate de 3 x 3 contra o Real Madrid na temporada passada, no Camp Nou. "A perda de Messi é muito importante para o Barça porque ele é um jogador-chave que está em excelente forma, mas eles recuperaram Eto'o, que provou que está bem de novo", disse o goleiro do Real, Iker Casillas. (Reportagem de Mark Elkington)