Real tenta esquecer Liga com Espanyol O Real Madrid procura curar em casa, neste domingo, a mágoa da desclassificação na Liga dos Campeões, depois das derrotas por 1 a 0 e 2 a 1 para o Bayern de Munique nas semifinais. O líder do Campeonato Espanhol recebe o Espanyol e, se vencer, estará a um passo de conquistar novamente o título nacional. O time de Roberto Carlos, Raúl e Figo tem 69 pontos, contra 64 do La Coruña, que bateu o Alavés por 2 a 1, de virada, na noite de sexta-feira, na abertura da da 34ª rodada. "Chega de perder pontos", determinou Ivan Helguera, um dos destaques do Real na temporada de 2000-2001. O volante se referia aos tropeços contra o rival alemão e à derrota por 3 a 0 para o Celta, domingo, no torneio doméstico. "Precisamos chegar o mais rapidamente possível ao número de pontos que nos garanta o título." Se não houver surpresas, o Real pode comemorar nova conquista na 36ª e antepenúltima rodada. O Valencia está animado com a segunda oportunidade consecutiva de chegar ao título europeu, mas trata também de consolidar sua colocação: em terceiro lugar, com 59 pontos, visita o Málaga (47). O Mallorca, em quarto com 56, hospeda o Celta (51). O Barcelona é o quinto colocado, tem 53 pontos e ainda sonha com vaga para a Liga dos Campeões. Para tanto, precisa ganhar do Rayo Vallecano (40). Os outros jogos deste domingo: Athletic Bilbao (42) x Valladolid (36), Las Palmas (39) x Zaragoza (39), Numancia (29) x Osasuna (35) e Santander (31) x Oviedo (37).